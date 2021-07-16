شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى تنشر الصور الأولى لخطوبتها على بشوي سمير: كان نفسنا كل أصحابنا يحضروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة كارولين عزمي، عن الصور الأولى لخطوبتها على بشوى سمير، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بعد أيام من حفل الخطوبة الذي اقتصر على عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.

وكتبت كارولين عزمي على الصور التي نشرتها: "كان نفسنا كل أصحابنا وحبايبنا يكونوا معانا فى اليوم دا ويشاركونا فرحتنا بس للأسف كنا مقيدين بعدد معين عشان الظروف اللي بنمر بيها كلنا وخوفًا على أهالينا وعليكم و إن شاء الله نتقابل كلنا فى الفرحة الكبيرة".

وشاركت كارولين عزمى مؤخراً، في مسلسل "الحرامى" بطولة الفنانة رانيا يوسف وبيومى فؤاد وتجسد كارولين ضمن الاحداث ابنة رانيا يوسف وبيومى فؤاد.