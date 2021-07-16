شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى: فخور كونى سفير مبادرة حياة كريمة وأشارك فيها بأغنيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان عمرو مصطفى، عن سعادته لكونه سفيرا لمبادرة حياة كريمة، وأنه سعيدا بمشاركته فى المبادرة بأغنيتين - "الحكاية" لشيرين وأغنية "حياة كريمة" له، قال عبر حسابه على فيس بوك: "فخور بأنى سفير لمبادرة حياة كريمة وسعيد جدا بمشاركتى بأغنيتين الحكاية غناء شيرين وحياة كريمة غناء عمرو مصطفى".

أغنية "حياة كريمة" كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع محمود صبرى، جيتار مصطفى أصلان، عود إسلام الابتى، تسجيل صوت إيهاب نجاتى، مكس وماستر أسامة هندى، وجاءت كلمات أغنية "حياة كريمة" كالآتى:

"فى كل حتة فى بلدى الناس تنشال على الراس والمصرى يستاهل حياته تبقى كريمة، وإياك يا مصري فى يوم تقلق ويا سيد الناس بلدك هتفضل عملالك دايما قيمة، إسكندرية دى ناس مليانة طيبة أصل فى سوهاج وقنا دول بيخصونى القاهرة والجيزة جينا رحنا سينا مطروح وكفر الشيخ ياخدوا عيونى والقليوبية ياشرقية يادقهلية أسوان والأقصر وبنى سويف مية المية منوفية دمياط غربية ناس عشرية مدن القناة الناس دى مليه عنيا".

وتأتى إحتفالية حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.