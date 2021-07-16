شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح ثانى أغنيات الصيف "اتقل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب أغنيته الجديدة "اتقل" ثانى أغنيات الهضبة التى يطرحها فى صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص". "اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

يذكر أن الهضبة كان قد طرح منذ أيام أغنية " الدنيا بترقص" وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

كان الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم قد أعرب عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "الدنيا بترقص" للهضبة عمرو دياب والتي تصدرت التريند فور طرحها، وهى من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى.

الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه سعيد بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب لأول مرة في أغنية "الدنيا بترقص" ويعتبرها خطوة مهمة في مشواره الغنائى بعد تعاونه مع نجوم كثيرين في مصر والوطن العربى، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته ونال إشادات كبيرة عليها من جانب أصدقائه في الوسط الفني وخارجه .

وأضاف الهضبة عمرو دياب يتميز بطابع مختلف عن غيره من المطربين ولديه ذوق وتفكير مختلف، مشيرًا أنه في الفترة المقبلة يتمنى أن يكون هناك تعاون آخر بينهم.