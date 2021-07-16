شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لمسلسل الرعب Chucky بعد طول انتظار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل الرعب Chucky، عن الملامح الأولى للعمل الدرامى الذى طال انتظاره وتوقف فى الكثير من مراحل التصوير بسبب جائحة فيروس كورونا التى أثرت بشكل كبير على الصناعة، وطرحت منصة Syfy منذ قليل عن 20 ثانية لكواليس المسلسل للترويج للمسلسل.

وأزالت الصفحة الرسمية لمنصة Syfy، الستار عن الموعد الرسمي للمسلسل، المقرر طرحه في 12 أكتوبر المقبل عبر المنصة، بدون الكشف عن عدد الحلقات أو عن تفاصيل أكثر حول الحبكة الدرامية.

يدور المسلسل التلفزيوني الجديد Chucky، عن ظهور دمية تشاكي القديمة في ساحة كبرى بأحد ضواحى المدينة، وبعدها بدأت سلسلة من جرائم القتل المرعبة في المدينة، وفي الوقت نفسه وصل الأعداء - والحلفاء - من ماضي تشاكي يهدد بالكشف عن الحقيقة وراء عمليات القتل، فضلاً عن أصول دمية الشيطان التي لا حصر لها كطفل عادي على ما يبدو أصبح هذا الوحش السيئ السمعة.



لقطة من المسلسل



لقطات من المسلسل

كان المشروع قيد التطوير في الشبكة لأكثر من عام، وقال مانشيني في ذلك الوقت: "أردت منذ فترة طويلة أن أحضر تشاكي إلى التلفزيون، وشبكة syfy هي المثالية لنا، حيث سيكون العرض تجربة جديدة على السلسلة، مما يسمح لنا باستكشاف شخصية تشاكي بعمق يمنحها بشكل فريد شكل المسلسل التلفزيوني، مع الالتزام بالرؤية الأصلية التي أرهبت الجماهير لأكثر من ثلاثة عقود الآن".