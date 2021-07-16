شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يتصدر أحد بوسترات "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان شريف دسوقى أحد أفيشات فيلم النمس والإنس، الذى يشارك في بطولته أمام النجم محمد هنيدى، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية فى 4 أغسطس المقبل، لينافس فى موسم الصيف وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة الإشغال في السينمات لتصل إلى نسبة 70%.

كان آخر ظهور للفنان شريف دسوقى أثناء تواجده فى أكاديمية الفنون على هامش لقائه بطلاب معهد الفنون الشعبية بعد أزمته الصحية الأخيرة، وقال إنه مهما حدث له من ظروف إلا أنه حريص على صلته بطلاب المعهد الذى يلقى لهم محاضرات من 4 سنوات عن فن الحكى.

وقال دسوقى: "أوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لى ولغيرى من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله.

كانت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" قد طرحت الأفيشات الدعائية لأبطال العمل حيث تصدر كل بطل من الأبطال أفيشا منفردا، وذلك بعدما طرحت الشركة الأفيش الرسمي مطلع شهر فبراير الماضى وتصدره كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.