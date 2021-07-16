شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور La Casa De Papel يجسد شخصية رجل من القرن السادس عشر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما La Casa De Papel، تجربة جديدة من نوعها، كشف عن ملامحها في أحدث ظهور لها عبر انستجرام، لحظة تلقيه لقاح فيروس كورونا.

وظهر مورتي، في الصورة التي نشرها عبر حسابه، وهو يتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا، وسط تصويره للشخصية الجديدة التي يجسدها حالياً وهي رجل تائه في البحر بالقرن السادس عشر، حيث اللحية الطويلة والشعر المتأثر بالعوامل الكثيرة داخل البحر، وكتب قائلاً "عندما تكون ممثلا وتلعب دور رجل من القرن السادس عشر، كان على متن قارب لمدة ثلاثة سنوات، ليس الأمر سهلاً".

ويدور الموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel حيث تم القبض على البروفيسور، والعصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة.

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين، ويقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل La Casa De Papel، كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا.