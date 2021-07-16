شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يقتحم عالم الغناء ويطرح كليب "انتوا كده كلكوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد أنور، أغنية جديدة بعنوان "انتوا كدة كلكوا" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى أولى أغنيات محمد أنور بعدما قرر اقتحام عالم الغناء، والأغنية على شكل ديو غنائى مع المطربة يسرا الجندى، وهى من كلمات وألحان يسرا الجندى وتوزيع أحمد وحيد "كينج"، والكليب من اخراج أحمد عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس"، أولى بطولاته المطلقة في الدراما، والذى احتل المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it وقدم أنور شكلا جديدا من كوميديا الموقف.

مسلسل "إسعاف يونس" اعتمدت أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.