شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات السينما يتجهن لدراما المنصات.. منة شلبى وهند صبرى وروبى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسابيع الماضية اتجاه عدد من نجمات السينما لتقديم مسلسلات جديدة من نوعية الـ10 أو الـ15 حلقة، والتى تعرض على المنصات الرقمية، فى ظل انتشار هذه النوعية من الأعمال وتحقيقها نجاحاً ملحوظاً، مع التطورات الرقمية التى حدثت فى سوق الدراما وكذلك وجود أكثر من منصة كنافذة عرض جديدة بجانب القنوات الفضائية.

وخلال العامين الماضيين حقق عدد كبير من المسلسلات نجاحا ونسب مشاهدة كبيرة بعرضها على المنصات الرقمية مثل مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى، و"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور وسارة سلامة على منصة watch it، ومسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، ومسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين وغيرها.

أما فى الوقت الحالى فقدمت منة شلبى مسلسل "ليه لأ" من 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية وحقق العمل ردود أفعال جماهيرية واسعة، لاسيما أنه تناول قضية اجتماعية مهمة ألا وهى تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالإحساس بالأمومة.



منة شلبى فى ليه لا الجزء الثانى

روبى أيضاً تعمل حالياً على تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها "شقة 6" من 15 حلقة والمقرر عرضه أيضاً على إحدى المنصات الرقمية، والعمل يشارك في بطولته أحمد حاتم، هانى عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.



روبى

كما تخوض هند صبرى تجربة العرض على المنصات الرقمية من خلال مسلسل "البحث عن علا" الذى انتهت من تصويره مؤخراً وتدور أحداثه في 8 حلقات، والعمل يشارك في بطولته سوسن بدر، وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، وضيوف الشرف خالد النبوى، دينا، فتحى عبد الوهاب، وغيرهم وهو مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال، وإخراج هادى الباجورى.



هند صبرى

وانضمت ياسمين رئيس لقائمة نجمات المنصات خلال الفترة المقبلة بتصويرها مسلسل جديد بعنوان "60 دقيقة" من 11 حلقة، مقرر عرضه على إحدى المنصات، ويشارك في بطولته سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، مروى الأزلى وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم الأحمدى.