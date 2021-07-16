رسالة شيرين عبد الوهاب للرئيس السيسي بعد الغناء أمامه بمؤتمر "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها بالغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على موقع "تويتر": "اتشرفت إني غنيت قدام سيادتك وشاركت في حدث عظيم إن شاء الله لأول مرة هيرفع عن ملايين من أهلنا المعاناة ويوصلهم لحياة كريمة يستحقوها".

ووجهت شيرين رسالة للرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يخليك ويحفظك لمصر ولينا.. وذكرك لربنا في كل خطابات سيادتك بجد حاجة من أجمل وأغلى ما أسمع وأكثر شيء بيطمني على بلدي.. شكرا سيادة الرئيس".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع: "المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة"، كما تهدف للقضاء على "الفقر متعدد الأبعاد"، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.

وتسهم في "تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر"، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل: "سكنًا كريمًا، صحة، تعليمًا، ثقافة، بنية تحتية، بيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة"؛ لضمان استدامة التنمية بالقرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في: "تحقيق حياة كريمة لهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني، تعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، التركيز على بناء الإنسان، الاستثمار في البشر، كذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان، وإعلاء قيمة الوطن".