أول تعليق من كارولين عزمي بعد خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة الشابة كارولين عزمي، عن سعادتها في أول تعليق لها بعد خطوبتها مساء أمس الخميس.

ونشرت كارولين صورا لها مع خطيبها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كان نفسنا كل أصحابنا وأحباينا يكونوا معانا في اليوم ده ويشاركونا فرحتنا، بس للأسف كنا مقيدين بعدد معين عشان الظروف اللي بنمر بيها كلنا وخوفًا على أهالينا وعليكم، وإن شاء الله نتقابل كلنا في الفرحة الكبيرة.. بحبك حتى نصبح كبار السن".

واحتفلت كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، مساء الخميس الموافق 15 يوليو، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.

كارولين حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل "أبو العروسة" مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشارك في بطولته نرمين الفقي، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي.

وتشارك كارولين عزمي، في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل على منصة "شاهد vip".

"الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.