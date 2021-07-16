درة تعود من "كان السينمائي" وتنتظر عرض "الكاهن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد تواجدها لعدة أيام في مهرجان كان السينمائي، حرصت خلالها على حضور بعض فعالياته، عادت الفنانة درة إلى القاهرة.

درة حضرت حفل توزيع جوائز شوبارد Chopard trophy للسينمائيين الواعدين، بحضور أعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي يرأسها المخرج الأمريكى الكبير سبايك لي إضافة إلى نجوم فرنسيين وأوروبيين.

وحضرت أيضا العرض الخاص لفيلم من المسابقة الرسمية de son vivant بحضور مخرجة الفيلم وأبطاله ومنهم النجمة الفرنسية الكبيرة كاثرين دي نيف.

وقامت درة بتسجيل حلقة مع رايا في برنامج سكوب مع ريا على إم بي سي، ثم سافرت إلى دبي لتكريمها في حفل ضيافة.

جدير بالذكر أن درة حضرت 4 مرات فعاليات مهرجان كان، بينها ضمن وفد شباب السينمائيين التونسيين.

على صعيد آخر، تنتظر درة عرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر المُقبل، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ويشاركها: جمال سليمان وحسين فهمي ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب.