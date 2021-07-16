شاهيناز العقاد تكشف تفاصيل أعمالها الجديدة.. "أنف وثلاثة عيون" و"برة المنهج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المنتجة شاهيناز العقاد، إنها تعمل حاليًا على فيلم جديد بعنوان "الأم المثالية" مع المخرجة سارة نوح، الذي قدمت من قبل فيلم "أعز الولد".

وأشارت في بيان صحفي، إلى انتظارها انتهاء السيناريست وائل حمدي، من كتابة سيناريو فيلم "أنف وثلاثة عيون"، المأخوذ عن القصة الشهيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، على أن يُخرج الفيلم المخرج هادي الباجوري.

شاهيناز كشف عن انتهائها قبل أسبوعين من تصوير فيلم "برة المنهج" للمخرج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني وروبي وأحمد أمين وأحمد خالد صالح.

جدير بالذكر أن شاهيناز العقاد عبرت مؤخرًا عن سعادتها بحصول الفيلم المصري الذي تشارك في إنتاجه "ريش" على الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية.