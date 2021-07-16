بالفيديو| أحمد عز لـ"الخليج 365": أقدم مسلسل كل 4 سنوات ولن أشارك برمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد عز، إنه اعتاد تقديم مسلسل والمشاركة في السباق الرمضاني كل 4 سنوات، ولا يفضل التواجد كل عام.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ردًا على قيام جمهوره ومحبيه بترشيح اسمه ليكون نجم الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار": "دي حاجة تشرفني طبعا، بس أنا بعمل مسلسل كل أربع سنين مش متعود أعمل مسلسل كل سنة، اعتقد السنة الجاية من هاكون موجود".

أحمد عز شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنانة هند صبري، الفنان هشام سليم، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب.

جدير بالذكر أن أحمد عز يُعرض له حاليًا فيلم "العارف- عودة يونس" بطولة محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ركين سعد.