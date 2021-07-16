بالفيديو| طفلة "العارف": "أحمد عز كان بيضحكني وبيهزر معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الطفلة كنزي رماح، إنها تجسد في فيلم "العارف- عودة يونس" دور ابنة الفنان أحمد عز، وتُدعى فريدة.

وأضافت كنزي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفيلم حلو أوي وانا حبيته عشان أحمد عز كان على طول بيضحكني وبيهزر معايا".

كنزي سبق وشاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، بينها: مسلسل اللعبة، مسلسل وضع أمني، مسلسل ونحب تاني ليه، ومسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير، وأكدت رغبتها في مواصلة طريقها بالعمل الفني.

وتابع "حابة أكمل كممثلة وابقى زي ياسمين عبدالعزيز"، لافتة أنها تتمنى وتحب العمل مع أكثر من فنان، بينهم من عملت معهم من قبل مثل الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد عز، إلى جانب الفنان محمد رمضان، والفنان عمرو دياب.

"العارف- عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، ركين سعد، ومصطفى خاطر، وظهر فيه الفنان أكرم حسني كضيف شرف.