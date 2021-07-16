بالصور| أحمد الفيشاوي وزوجته وكريم الشناوي في افتتاح سي سينما بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء أمس الخميس، حفل افتتاح سي سينما اربيلا في التجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم وصناع الفن، والذي نظمته شركة سي سينما.

شهد الحفل حضور الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة زوجته، إلى جانب الفنانة ليلى عز العرب، الفنان محمد جمعة، المؤلف هيثم دبور، المخرج كريم الشناوي، والفنانة الشابة إلهام عبدالبديع، إلى جانب مدير سي سينما أحمد فهمي.

يُذكر أن دور العرض السينمائي تعرض الفترة الحالية ستة أفلام، هي "العارف- عودة يونس"، "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، "ديدو" لكريم فهمي، "مش أنا" لتامر حسني، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز.