شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تتجول بصحبة ابنتها الرضيعة بشوارع لندن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة العالمية آمبر هيرد بصحبة ابنتها للمرة الأولى فى نزهة سوياً بشوارع لندن، وفقاً لموقع ديلى ميل، وذلك أثناء تواجدهما بشوارع قرية هامبستيد الراقية بالتحديد داخل لندن، بعدما أعلنت عن استقبالها لتلك المولودة في ابريل الماضى، عن طريق أم بديلة نظراً لعدم إمكانية حملها مثلما ذكر تقرير ديلى ميل.



امبر هيرد

وأضاف التقرير أن آمبر هيرد أخذت بذلك هدنة من مشاكلها وأزماتها السابقة بصحبة جونى ديب والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، من خلال التنزه بصحبة الطفلة.



امبر هيرد فى لندن

وكانت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، بطلة فيلم "Aquaman"، أعلنت أنها رُزقت بطفلة فى شهر إبريل الماضى، حيث نشرت صورة لها مع ابنتها ذات الثلاثة أشهر، عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، وقالت النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاماً، التى كانت متزوجة من نجم هوليوود جوني ديب، إن "الطفلة أونا بيج هيرد ولدت فى الثامن من أبريل".

وأضافت آمبر هيرد، فى تعليقها على الصورة وقتها : "قررت منذ أربعة أعوام أننى أريد إنجاب طفلاً.. وأردت أن أفعل ذلك بطريقتى الخاصة"، فيما لم تُدلِ بأى تفاصيل أخرى عن مولد الطفلة التى قالت عنها "إنها بداية لبقية حياتى"، ويبدو أنها من أم بديلة، حيث أن آمبر لم تظهر ببطن منتفخ على الإطلاق، بل كانت تتمتع مؤخرًا بظهور قوى خلال جلسات المحاكمة فى قضية العنف المنزلى التى رفعتها على زوجها السابق النجم العالمى جونى ديب.