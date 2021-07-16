بالفيديو| أحمد عز لـ"الخليج 365": "العارف" يناقش "الغزو الثقافي".. والتعاون مع شريف عرفة شرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان أحمد عز، أن فيلمه "العارف- عودة يونس"، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مؤخرًا يناقش قضية جديدة وهي الغزو الثقافي وحروب الجيل الرابع.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم تم تصويره في أكثر من دولة، ويشارك فيه نجوم كبار: الفنان محمود حميدة، الفنان أحمد فهمي، الفنان مصطفى خاطر، وسعيد بالتواجد معهم وكذلك بالعمل مع مخرج كبير مثل أحمد علاء".

وتعليقًا على أنه يعيش حالة نشاط سينمائي، إذ يشارك إلى جانب "العارف" في بطولة فيملين، الأول "كيرة والجن" والثاني "الجريمة"، قال "كل واحد مختلف عن التاني طبعا، وإلا مكنتش وافقت أقدمهم ورحت اشتغلت فيهم، لازم كل شخصية أعملها تكون مختلفة عن التانية، والتلاتة مع مخرجين مختلفين الأستاذ شريف عرفة، شرف ليا اشتغل معاه وخصوصا بعد (الممر)، وأحمد علاء صاحبي وجاري في المعادي، ومروان حامد مخرج كبير جدا وسعيد اني بشتغل معاه".

"العارف- عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.