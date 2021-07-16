هالة صدقي تعلق على الحكم بإثبات نسب طفليها وحبس زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علّقت الفنانة هالة صدقي، على صدور حكم بحبس زوجها وإثبات نسب طفليها إليها، مؤكدة أنها تنتظر انتهاء قضية الطاعة لتلقي طلبات الزواج الثاني لها.

وكتبت هالة، عبر حسابها على إنستجرام: "بشكر كل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة، وبعتذر لعدم الرد تماما من كل وسائل الإعلام، لأن في الحقيقة فيه أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه، ولم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساوماته لدرجة الحبس، لأنه في النهاية للأسف أبو أولادي".

وتابعت: "للأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليا، ولم يراعي مشاعرهم، وضغط عليا، حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها".

واستكملت: "لأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير، فوجدت أنه من حق أولادي عليا أن أنشر الحكم، وأرد حقهم واعتبارهم الذي أهدره في حق أطفال كل ذنبهم إن أمهم معروفة ".

وأوضحت: "بشكركم ومهما كانت فرحة الحكم إلا أن هناك جرح لن يلتئم من شخصية للأسف مريضة ورافضة لأي علاج وللأسف ولادي الضحية.. بشكر الأستاذ رفعت الشريف، وكل الصحفيين والإعلاميين الذين وقفوا بجانبي وساندوني جميعهم بدون استثناء، بعتذر عن اقحامكم في مشاكلي".

وأضافت: "أوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية، الذي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة ولم يهتم غير بنفسه فقط، ولكن وجب تبرأة أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبقى إلا قضية الطاعة.. وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تاني".

وكانت محكمة أسرة قصر النيل، قضت مؤخرا برفض دعوى زوج هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وقضت بإثبات نسب طفليها إليها.

كما قضت المحكمة، بحبس الزوج شهرا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، بحسب محاميها رفعت الشريف.

كانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.