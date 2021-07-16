بشرى: فخورة بمشاركتي في "الاختيار2".. وبيتر ميمي مخرج لا يرهق طاقم العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة بشرى عن شعورها بالفخر، تجاه مشاركتها في مسلسل "الاختيار 2"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي.

وقالت بشرى في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "بشكر الشركة المنتجة والمخرج بيتر ميمي، اللي قلتله مش عارفة ممكن اعتزل بعد الشغل معاك، لاني مش متأكدة اني هعرف الاقي مخرج مريح للممثل، منظم، وعارف هو عايز إيه، ولا يرهق طاقم العمل معاه، مش دايما بلاقي النوعية دي من المخرجين".

وتابعت "سعيدة بالتجربة وردود الفعل واني قدرت أنقل معاناة أسر مصرية، من خلال عمل مشرف في تاريخ أي فنان، ويستحق ان الواحد يتوقف عنده ويقيس أعماله بعدها".

وأشارت بشرى إلى مشاركتها في الفترة الحالية ببطولة فيلم "معالي ماما" للمخرج أحمد نور، موضحة "هو عمل اجتماعي لايت كوميدي، يناقش قضية مهمة للأسر المصرية، وأتمنى يعجب الناس لأن موضوعه جاد ونقدمه بشكل خفيف".