في عيد ميلاد أحمد السعدني الـ٤٢.. سر رفضه مشاركة والده أعماله وهذا الشخص يلجأ له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحتفل الفنان أحمد صلاح السعدني، اليوم الجمعة ١٦ يوليو، بعيد ميلاده الـ ٤٢، إذ أنه من مواليد ١٩٧٩.

ونرصد لكم سبب رفض أحمد السعدني مشاركة والده في أعماله الفنية ومن يلجأ للتحدث معه عندما يشعر بالضيق، وذلك في السطور التالية:

قال السعدني، ببرنامج "أسرار النجوم": "عملت مع والدي في أول عمل لي (رجل في زمن العولمة) ورفضت بعده الكثير من الأعمال معه، وندمت بعد ذلك طبعا، وكانت أعمال رائعة".

وتابع: "لصغر سني، أحببت أن أصنع اسمي بنفسي، وكان هذا خطأ كبير، وأنا مؤمن أن الحياة فيها حاجات كثيرة أهم من الشغل، ونحن لن نعيش كثيرا وعندنا أهالينا وأصحابنا وفيه حاجات مهمة الناس تهملها وهي أكثر أهمية".

واستكمل: "أنا مسنود من غير ما أتسند، وشكلي معروف من قبل التمثيل".

وأضاف: "الفنان العالمي ويل سميث مثلا فنان كبير وأصبح مقلا جدا في أعماله، وقرر يلف العالم في تحد لحاجات كثيرة كان نفسه يعملها زمان ورأى أنه جاء الوقت ليعملها".

وكشف السعدني، بنفس اللقاء، عمن يلجأ إليه للتحدث معه عند شعوره بالضيق، قائلاً: "الواحد لو كتم بداخله سينفجر، وأنا أنتقي من أفضفض معهم حتى أكون مرتاحا في الحديث معهم، فأذهب لابني الكبير (عبد الله) ".

وأضاف: "هذا أمر جيد بيننا، لأنه يقول لي الأسرار اللي عنده، وهو يشبهني كثيرا في كل العيوب والمميزات وأنا أشعر بالخضة من التطابق بيننا وهو يعمل أخطاء أنا أيضا أرتكبها، وأنا مؤمن أن الإنسان يجب أن يخوض تجربته بنفسه ولازم يخطئ حتى يتعلم".

جدير بالذكر أن أحمد صلاح السعدني عمل كممثل للمرة الأولى من خلال مسلسل "رجل في زمن العولمة" مع والده صلاح السعدني، لتتوالى أعماله الفنية.

ومن أبرز أفلامه "مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، وش إجرام، مقلب حرامية"، ومن أبرز المسلسلات التي قدمها "من أطلق الرصاص على هند علام، زهرة وأزواجها الخمسة، فرقة ناجي عطا الله".

وفقد السعدني، طليقته وأم أولاده أمل سليمان، يوم ١٠ أغسطس عام ٢٠١٩، حيث رحلت عن عالمنا إثر اصابتها بأزمة قلبية، وأنجب منها ابنيه "عبدالله وياسين".