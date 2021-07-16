بشرى تكشف لـ"الخليج 365" كواليس التحضير للدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة بشرى أن عددا من القائمين على مهرجان الجونة السينمائي، سافروا إلى فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي وفعاليات دورته الـ 74 التي انطلقت قبل أيام.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فيه جزء من فريق المهرجان في (كان) بيحضر ويشاهد الأفلام، ويعقد اجتماعات مهمة، لتحقيق التواصل بين المهرجانات وبعضها"، لافتة أن المهرجان أعلن منذ فترة عن منح الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن دورته الخامسة.

وتابعت "اختيار السقا جاء لاسهامه وتميزه في السينما، ولجودة الأفلام التي قدمها، والنجوم الذين ساهم في تقديمهم على مدار سنوات في المجال".

وأشارت بشرى إلى أن فريق المهرجان يعمل الفترة الحالية على تجهيز الأفلام ومناقشة أسلوب الإدارة، التي تختلف من عام لآخر، فهناك دائما الجديد والمشاركات المختلفة، استعدادا لدورة جديدة من عمر "الجونة السينمائي".

جدير بالذكر أن بشرى شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار في رمضان 2021، وتشارك حاليا في بطولة فيلم "معالي ماما".