طلاق زينة مكي من نبيل خوري إلى الواجهة من جديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

عادت قصة طلاق الممثلة اللبنانية زينة مكي من الملحن نبيل خوري إلى الواجهة من جديد بسبب صورة نشرتها زينة على صفحتها عبر انستغرام.

وفي التفاصيل، نشرت زينة على خاصية الستوري عبر انستغرام صورة جاء فيه: “أحتاج مفاجأة تحرّك مشاعري الميتة، بس ما تكون مصيبة”، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى طرح علامات استفهام عدة حول مصير حياتها الزوجية، خصوصاً أنها لم تؤكد خبر الطلاق أو تنفِه حتى اللحظة.

تواصل الممثلة اللبنانية زينة مكي تشويق الجمهور للمسلسل الجديد “صالون زهرة”، والمقرر عرضه أوائل شهر آب/ أغسطس المقبل على إحدى المنصات الإكترونية، فنشرت مجموعة صور على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، من كواليس تصوير العمل بالـ”لوك”، الذي تعتمده في المسلسل وكتبت: “مرحبا أنا رشا.. صالون زهرة قريباً”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يسلِّط الضوء في جزء منه على انفجار مرفأ بيروت، وضرر يلحق بالصالون التجميلي الذي تعمل به الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثلة زينة مكي، من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد.