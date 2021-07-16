شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة القاهرة الدولى للمسرح التجريبى تستعرض أهم فعاليات المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى بتشكيلها الجديد أولى اجتماعاتها بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التى رحبت بالأعضاء وهنأت الدكتور جمال ياقوت برئاسة المهرجان، وأعلنت عن كامل دعمها وتمنياتها بنجاح الدورة 28 والمنعقدة فى الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر المقبل، كما وجهت الشكر للإدارات السابقة للمهرجان التى ساعدت فى احتفاظ المهرجان ببريقه واستمرار نجاحه على مدار سنوات طويلة باعتباره أحد أهم الفعاليات المسرحية العالمية.

وخلال الاجتماع أعلن الدكتور جمال ياقوت، عن اللجان التنفيذية التى ستبدأ تنفيذ مهامها من الآن، كما استعرض أهم الفعاليات التى ستشملها هذه الدورة بجانب العروض المسرحية ومنها الندوات والمحاضرات وورش العمل والمعارض الفنية، بجانب تخصيص يوم ثقافى للدول المشاركة لعرض أهم ملامح ثقافتها وتقاليدها وذلك لخلق فرص للتبادل والمعرفة بين الشعوب، كما قدم اقترحاً بإقامة بعض الفعاليات فى المحافظات خارج القاهرة لدعم الفنانين والموهوبين فى الأقاليم وصقل خبراتهم، هذا إلى جانب اقتراح آخر بتأسيس نظام جديد للجوائز يتناسب مع فكرته غير التقليدية.