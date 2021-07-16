شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: شكرا سيادة الرئيس على "حياة كريمة".. وهالة صدقى: يا رب احفظ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الفنان هانى رمزى بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة التى تلقاها لحضور احتفالية المؤتمر الأول من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أقيمت مساء أمس الخميس، فى استاد القاهرة الدولى، مؤكدا أنه سعيد للغاية بهذا الإنجاز العظيم.



أشرف زكى يتوسط أحمد حلمى وهانى رمزى

ونشر رمزى، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صور جمعته مع الفنانين أحمد حلمى وكريم عبد العزيز والنجمة إسعاد يونس، والفنانة هالة صدقى، والفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على هامش الاحتفالية، صحبها بتعليق: "شكرا سيادة الرئيس على الدعوة الكريمة لمبادرة حياة كريمة، سعيد جدا بهذا الإنجاز العظيم".





كما أعربت الفنانة هالة صدقى عن فرحتها بحضور الاحتفالية، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، لقطات من الاحتفالات، صحبتها بتعليق: "الفرحة الحقيقية النهاردة بحضورى احتفالية حياة كريمة للمصريين، يا رب حافظ على مصر".





كما أعرب الفنان سامح حسين، عن سعادته بحضور الاحتفالية، حيث نشر صورة له من داخل الاستاد، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "حياة كريمة.. تحيا مصر".





وتعد مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى واحدة من أهم المبادرات الإنسانية التى عرفها المواطن على مر العصور لأن تلك المبادرة استهداف أدق التفاصيل اليومية فى حياة المواطن المصرى ولم تنتظر أن يطلب المواطن ويحدد احتياجاته بل ذهبت إليه إلى مقر إقامته وعاينت إحتياجاته على الطبيعة من أجل تحقيق غد أفضل ليس له هو فقط بل وللأجيال القادمة من بعده.



سامح حسين

وتهدف المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.



