شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وهند صبرى يستأنفان "كيرة والجن" بالمتحف الزراعى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق عمل فيلم "كيرة والجن" التصوير اليوم الجمعة فى المتحف الزراعى بمنطقة الدقى، وستضم المشاهد كل من أحمد عز وسيد رجب وهند صبرى، وسيكون التصوير يومى الجمعة والسبت، ليتوقف مره أخرى ويعاودون التصوير رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وانتهى المخرج مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.