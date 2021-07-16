شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The French Dispatch يحصل على أطول مدة تصفيق فى مهرجان كان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم العرض الأول لفيلم The French Dispatch خلال الأسبوع الجارى فى فعاليات مهرجان كان السينمائى، فى دورته الـ74، وحضر العرض عارضة الأزياء إيريس لو، البالغة من العمر 20 عامًا، والممثلة ماجي جيلنهال، البالغة من العمر 43 عامًا، وكات جراهام، البالغة من العمر 31 عامًا، ومجموعة من النجوم الذين خرجوا لحضور العرض الأول، وعلى رأسهم أدريان برودي، وتيموثي شالاميت، وأوين ويلسون، وبيل موراي، وتيلدا سوينتون، وبينيشيو ديل تورو.



العرض الاول لفيلم The French Dispatch

وظهرت إيريس، ابنة النجم جود لو، والمنتجة سادي فروست، بلوك "أثرى" في ثوب إغريقي مطوى، كما أظهرت قصتها الشقراء الجديدة، وتطاير الفستان الأبيض الطويل الذي ارتدته عارضة الأزياء وهي تتجول على السجادة الحمراء، حيث تفاخرت بأناقتها.



إيريس لو في اطلاله اغريقية

فيما ظهرت الممثلة دوني داركو، بـ"لوك" غير موفق علي الإطلاق، حيث ارتدت بلوزة بيضاء حريرية وتنورة سوداء طويلة ومنفوشة من التول.



الممثلة دوني داركو باطلاله غير موفقة في مهرجان كان

واستقبل الجمهور العرض الخاص The French Dispatch الذي يخرجه الأمريكي ويس أندرسون، بحفاوة كبيرة، وتصفيق دام لمدة 9 دقائق عقب عرضه بحسب موقع "فاريتى"، فيما حضر العديد من النجوم العرض العالمي الأول لفيلم The French Dispatch، الذي دام عرضه لمدة ساعتين ونال أبطاله أطول مدة تصفيق في مهرجان كان السينمائى، حتى الآن.



جانب من العرض الخاص

فيما غابت الممثلة الفرنسية ليا سيدو عن عرض فيلمها في مهرجان كان، بسبب التزامها بالحجر الصحي، إثر إصابتها بفيروس كورونا، رغم استعدادها لحضور فعاليات المهرجان الذي يعرض لها 4 أفلام.



الممثلة تيلدا سوينتون

وتدور أحداث الفيلم حول مجلة أسبوعية تغطي مختلف المجالات الحياتية منها السياسة والثقافة والفن، وتضم عدد من الكتاب الذين يسعون لتقديم قصصهم الأخيرة في صورة مثالية.