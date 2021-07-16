محمد رمضان يرد على سخرية أحمد الفيشاوي.. صورة وتعليق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد الفنان المصري محمد رمضان على الفنان أحمد الفيشاوي بعد ساعات من نشر الأخير فيديو لرمضان وهو يسخر منه.

ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو وهو يسبح في حمام سباحة، مرتديا نظارة وممسكا بكوب عليه صورته، وصاحب الفيديو مقطع غنائي بصوت المطرب الشعبي المصري عبدالباسط حمودة وهو يردد: "أنا مش عارفني".

ورد محمد رمضان عبر خاصية "الاستوري"، على الفيشاوي بنشره صورة للفيديو، معلقا بقوله: "I love my fans" (أنا أحب جمهوري).







وتعرض أحمد الفيشاوي لهجوم حاد من المتابعين، وعلق العديد قائلا: "نمبر وان عاملك عقدة"، "حطوا في دماغك ليه"، "ما تشتغل على نفسك أحسن ماتشغل نفسك بغيرك أوي كده".

بدأ الاشتباك بين النجمين عندما طرح رمضان أغنية "نمبر 1"، وحينها انتقد الفيشاوي كلمات الأغنية ووصف "رمضان" بأنه "مغني أي كلام" على حد تعبيره.

ورد الفيشاوي بأغنية تحمل عنوان "نمبر 2"، ولم يلتزم الأسطورة الصمت وطرح أغنية "الدبابة" وسخر من الفيشاوي بشكل مباشر قائلا: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

على جانب آخر، يواصل أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم "ريتسا" من إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحه وإخراج أحمد يسري، من بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.