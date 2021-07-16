آخر تطورات "ميناء الفاو الكبير".. العراق يسابق الزمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى العراق للخروج من حالة الجمود التي تضرب البلاد بمجالات شتى، وأثرت على معيشة العراقيين، معولا على قطاع الموانئ للعودة لسابق عهده

من هنا أكدت الشركة العامة لموانئ العراق، إحدى التشكيلات التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، أن أعمال تنفيذ مشروع "ميناء الفاو الكبير" تسري وفق التوقيتات الزمنية المرسومة لها من قبل الشركة المنفذة.

ميناء الفاو الكبير

وقال مدير عام الشركة، فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "الأعمال ضمن العقود الخمسة الخاصة بمشروع "ميناء الفاو الكبير" وهي كلا من الأرصفة الخمسة للحاويات، وساحة تخزين ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وتأسيس القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر، تسري وفق التوقيتات الزمنية المرسومة لها من قبل موانئ العراق والشركة المنفذة للمشروع".

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

أضاف الفرطوسي، أن "هناك متابعة مستمرة وبشكل يومي من قبلنا مع مهندسينا المنتشرين في كل مواقع العمل، ونحن باتصال واجتماعات دائمة معهم ومع الشركة المنفذة، ووجدنا لدى الكل العزم والإصرار على الوصول إلى حلمنا بأن يرى هذا الميناء الكبير النور سريعاً".

خريطة النقل العالمية

واستدرك بالقول، أن "الميناء عندما يبدأ العمل سيغير خارطة النقل العالمية، وسيكون من أهم موانئ المنطقة وأقواها وأحدثها على الإطلاق وسيربط الشرق بالغرب، وسيدعم خزينة الدولة، ويعظم إيراداتها".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في الـ11 من أبريل/ نيسان، الماضي، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال حفل وضع الحجر، أن ميناء الفاو الكبير سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات.

ووقعت بغداد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع شركة دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أول مرحلة من مينائه للسلع الأساسية المخطط له في الفاو.

وتعرض مشروع بناء ميناء الفاو الكبير لكثير من العقبات التي أخرت تنفيذه منذ وضع حجر الأساس له في عام 2008.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في إكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.