"يا سعدون".. ريهام عبدالغفور تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده الـ٤٢

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور، على تهنئة الفنان أحمد صلاح السعدني بعيد ميلاده الـ ٤٢.

ونشرت ريهام، صورتين لها مع السعدني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا سعدون يا حبيبي".

ويحتفل الفنان أحمد صلاح السعدني، اليوم الجمعة ١٦ يوليو بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد ١٩٧٩.

جدير بالذكر أن أحمد صلاح السعدني عمل كممثل للمرة الأولى من خلال مسلسل "رجل في زمن العولمة" مع والده صلاح السعدني، لتتوالى أعماله الفنية.

ومن أبرز أفلامه "مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، وش إجرام، مقلب حرامية"، ومن أبرز المسلسلات التي قدمها "من أطلق الرصاص على هند علام، زهرة وأزواجها الخمسة، فرقة ناجي عطا الله".