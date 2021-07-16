بعد أزمتها مع تامر حسني.. راندا البحيري لـ حلا شيحة: "هاتي الفلوس اللي خدتيها في الفيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة للفنانة حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني بسبب كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا".

وكتبت راندا، عبر حسابها على فيسبوك: "طيب أنا رجعت في كلامي، وموافقة إن اللي عملته حلا شيحة ده حرام، ومكنش المفروض تصور الفيلم ده".

وأضافت: "ينفع تصرفي من فلوس حرام؟.. هاتي الفلوس بقى اللي خدتيها في الفيلم".

وكانت حلا شيحة، هاجمت مؤخرا الفنان تامر حسني بعد طرحه كليب "بحبك "من فيلمه الجديد "مش أنا" المعروض حاليا بدور العرض، وذلك عبر قناته على يوتيوب.

وكتبت حلا، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه حيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكد لي إنه هيحترم رغبتي".

وأوضحت: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا، إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

وتابعت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت؛ لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط، ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وأضافت "أنا مش هتكسف من حد، أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت، وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛ لأن في الآخر ده اللي هينفعنا مش الشهرة، ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا؛ علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

ووجهت رسالة للفنان تامر حسني قائلة: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت، وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قلته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

واختتمت حديثها قائلة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح، {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله، وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".