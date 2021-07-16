بهذه الطريقة.. أحمد صلاح السعدني يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

شارك الفنان أحمد صلاح السعدني، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة ١٦ يوليو.

ونشر السعدني، صورة له أمام البحر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنا طيب، زي ما أنا لا أتأثر بالواقع القبيح الشرير، وأحاول جاهدا أن أؤثر فيه بلذاذاتي ولا عزاء للأليشة".

جدير بالذكر أن أحمد صلاح السعدني من مواليد ١٦ يوليو ١٩٧٩، وعمل كممثل للمرة الأولى من خلال مسلسل "رجل في زمن العولمة" مع والده الفنان الكبير صلاح السعدني، لتتوالى أعماله الفنية بعد ذلك.

ومن أبرز أفلامه "مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، وش إجرام، مقلب حرامية"، ومن أبرز المسلسلات التي قدمها "من أطلق الرصاص على هند علام، زهرة وأزواجها الخمسة، فرقة ناجي عطا الله".