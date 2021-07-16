شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين ردا على تصريحات حلا شيحة: نرفض العودة إلى الفكر الظلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكى بياناً للرد على أزمة الفنانة حلا شيحة وفيلم "مش أنا"، والتصريحات الأخيرة التى أزعجت الوسط الفنى لما ظهر فيها هجوماً على الفن والعاملين به، وأكدت النقابة على رفضه محاولات تشويف الفن والمبدعين.

وجاء نص البيان: "يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامى الذى عانى منه المجتمع المصرى، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التى منحها الله المبدعين خطيئة".



نقابة الممثلين

وأضاف البيان: "يعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذى يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية فى المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين فى كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له انما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها".

وتابعت النقابة فى بيانها: "يهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التى يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر فى رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذى لا ولن يبتلع طعم التشدد الذى أفضى للعنف والفوضى".