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أزمات فى مشوار حلا شيحة الفنى بسبب الحجاب قبل فيلم "مش أنا"

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القاهرة - سامية سيد - عاشت الفنانة حلا شيحة مشوارا ناجحا وحافلا فى مجال التمثيل وحققت النجومية وأصبحت ضمن نجمات الصف الأول منذ طلتها الأولى على الشاشة، ورغم هذا النجاح الكبير إلا أنها عاشت حياة متشتتة فى ارتداء الحجاب وخلعه عدة مرات واعتزال الفن والعودة مرة أخرى، وكان ذلك سببا فى خلق أزمات فى حياتها الفنية والشخصية والتى كان آخرها مع النجم تامر حسني بسبب طرح كليب "بحبك" والذى عرض ضمن أحادث فيلم "مش أنا".

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نجومية حلا شيحة وارتداء الحجاب والاعتزال

لمعت النجمة حلا شيحة بسرعة البرق فى نهاية التسعينيات بعد مشاركتها فى عدة أعمال حققت نجاحها الكبير، أبرزها، مسلسل "الرجل الآخر" مع الراحل نور الشريف، فيلم "ليه خلتنى أحبك"، وحققت نجاحا كبيرا من خلال فيلم "السلم والثعبان" فى أداء الفتاة الرومانسية الرقيقة مع النجم هانى سلامة وفيلم "اللمبى" مع النجم محمد سعد، لتقرر ارتداء الحجاب والاعتزال.

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عودة حلا شيحة من الاعتزال وارتداء الحجاب مرة أخرى والظهور به بفيلم "كامل الأوصاف"

عادت الفنانة حلا شيحة بعد فترة قصيرة من الاعتزال تقريبا عام ونصف لتعود مرة أخرى للتمثيل مع الزعيم عادل إمام من خلال فيلم "عريس من جهة أمنية في عام 2006، ثم شاركت محمد فؤاد في فيلم "غاوى حب"، وفيلم "أريد خلعا"، ثم ارتدت الحجاب وشاركت به خلال فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب.

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حلا شيحة تعتزل نهائيا وترتدى النقاب وتتفرغ لزوجها الكندى وأولادها

بعد فيلم كامل الأوصاف اعتزلت الفن نهائيا من أجل التفرغ لحياتها الزوجية وعاشت مع زوجها الكندى وأنجبت منه 4 أبناء، وارتدت النقاب بعد ذلك، لتكون حديث جمهورها بسبب اعتزالها فى عز نجوميتها، واختفت تماما عن الساحة الفنية ولم يعلم أحد أى أخبار تتعلق بها.

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عودة حلا شيحة بعد غياب 12 عاما وخلع النقاب والحجاب

عادت حلا شيحة بعد غياب 12 عاما وأثار قرار عودتها للساحة الفنية مرة أخرى في أغسطس 2018 وخلعها النقاب أولا ثم الحجاب وظهرت بشعرها، ومع الوقت أصبحت من الفنانات النشيطة التى تشارك جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعى لحظاتها اليومية والفنية، وعادت للتمثيل مرة أخرى بالفعل من خلال دور بطولة أمام النجم محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

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عملية تجميل حلا شيحة

تعرضت حلا شيحة فى عام 2020، للعديد من الانتقاضات بسبب إجرائها لعملية تجميل في وجهها، وهو ما ظهر بشكل واضح أثناء مشاركتها فى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة الكبيرة يسرا، لتعرب بعد ذلك عن ندمها على إجراء عملية التجميل.

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حلا شيحة تتزوج معز مسعود وترتدى "طرحة" وتلغى متابعة تامر حسنى ومحمد رمضان

تزوجت الفنانة حلا شيحة من الداعية معز مسعود، وظهرت أثناء عقد القران مرتدية "طرحة" لتختفى بعدها لفترة ما، وبعد ذلك ألغت متابعتها للنجمان تامر حسنى ومحمد رمضان، لتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بما تفعله بين الحين والآخر.

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حلا شيحة وأزمتها مع تامر حسنى بسبب فيلم "مش أنا"

بمجرد طرح فيلم "مش أنا" التى تشارك فى بطولته أمام النجم تامر حسنى، خرجت لتؤكد أن الفيلم تم تصويره منذ فترة وبسبب تأخر عرض الفيلم لكن حياتها تغيرت تماما وهى في الوقت الحالي ليست كما هى فى الفيلم، ثم بعد طرح تامر حسنى لكليب "بحبك" والذى يعرض ضمن أحداث الفيلم، خرجت مرة أخرى حلا شيحة لتصنع أزمة أخيرة بأن الكليب كان غير متفق عليه بهذا الشكل لاحتوائه على مشاهد رومانسية، ليخرج تامر حسنى ويرد عليها بأنه لم يتفق على ما تقوله وأنه حذف الكثير بناء على طلباتها، ولا يمكن حذف أكثر منذ ذلك حتى يكون الكليب معبر بالشكل الصحيح فى أحداثه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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