شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف دولار إيرادات الجزء الثانى من فيلم الأنيميشن The Boss Baby فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن The Boss Baby، الذى طرح تحت اسم The Boss Baby: Family Business، إيرادات وصلت في مصر وصلت إلى 34 ألف دولار، وفى سياق متصل حصل فيلم The Boss Baby: Family Business على تقييما سيئا وصل إلى 64%، وذلك من قبل مجموعة من النقاد العالميين، وصل عددهم إلى 64 ناقدًا، وذلك بعد طرح العمل بـ دور العرض المختلفة في 2 يوليو الجارى.

بينما حصل The Boss Baby: Family Business على تقييم 90% من قبل أكثر من 250 مشاهدا وذلك على موقع Rotten Tomatoes، الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن من إنتاج شركةDreamWorks Animation .

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم The Boss Baby أكثر من 300 مليون دولار أمريكى فى السوق الأجنبية، حسبما أفاد boxofficemojo وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar .