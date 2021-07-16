شريهان تتحدث عن حلمها ووعدها لنفسها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت النجمة المصرية شريهان لمسرحيتها “كوكو شانيل” التي تعود من خلالها الى الفن بعد غياب طويل، والمنتظر عرضها في 20 تموز/يوليو الجاري، وذلك عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث نشرت صورة من كواليس المسرحية وعلّقت عليها قائلةً: “عندي حلم مصدّقاه وواعدة نفسي أحققه”.

ومن المقرر أن تُعرض المسرحية عبر منصة “شاهد” في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعد “كوكو شانيل” من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.

وقال المنتج جمال العدل إن المسرحية نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن “العدل غروب” دقّقت في اختيار أهم العناصر الحديثة من ديكور وموسيقى وأغانٍ واستعراضات وراقصين… بهدف تطوير كل تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمُشاهد العربي.