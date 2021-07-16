شيرين عبد الوهاب تعتذر لرامي صبري.. تعرّفوا على السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب على الاعتذار من الفنان رامي صبري عن عدم تمكّنها من حضور عزاء شقيقه كريم، الذي رحل عن عالمنا، بعد تعرضة لحادث غرق في ترعة المريوطية.

وغرّدت شيرين عبر صفحتها الشخصية في موقع «تويتر» قائلةً: «خالص العزاء للأخ والصديق رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري الله يرحمه ويصبّركم، واعتذر عن عدم الحضور لتواجدي خارج القاهرة”.

وكان الفنان رامي صبري قد أعلن وفاة أخيه كريم مساء الأحد الماضي، وكشفت التحقيقات أنه مات غرقاً في ترعة المريوطية بعد هروبه من مصحة لعلاج الإدمان.

ونعى رامي صبري شقيقه بكلمات مؤثرة؛ حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»، وعلّق عليها قائلاً: «دايماً كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني، وفعلاً خدت الشهادة وبقيت أحسن مني يا حبيبي، ربنا يرحمك، ادعوله”.