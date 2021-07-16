والدة قصي خولي اتصلت بـ رندة كعدي خلال عرض “عشرين عشرين”.. فماذا دار بينهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة اللبنانية رندة كعدي عن الحالة التي وصلت إليها ثنائية الأم والابن التي أدتها رفقة الفنان السوري قصي خولي في مسلسل “عشرين عشرين” والنجاح الذي حققته خلال العرض في رمضان الماضي.

وأكدت كعدي في حديث لبرنامج ” شو القصة ” الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة ” لنا ” أن سر نجاح هذه الثنائية هو صدق المشاعر والإحساس والأداء، وقالت كندة: ” هذا الصدق وصل لكل قلوب الناس “.

وأوضحت رندة أنها سئلت في إحدى اللقاءات عما إذا كان قصي خولي يقربها فعلاً وأضافت: ” نعم يقريني بروحي ” لافتة إلى أن قصي كان يتعامل معها كأمه الثانية خلال التصوير وكان يناديها في الكواليس ” يا حجة “.

وأكدت رندة إلى أنها تلقت اتصال هاتفي من والدة قصي خولي خلال عرض المسلسل في رمضان وقالت: ” والدة الاستاذ قصي اتصلت بي وباركت لي وقالت لي أنها تحس بأن ابنها مع أمه الثانية وأني أشبهها بعاطفتها وطلبت مني أن انتبه على قصي “.

وتابعت رندة: ” هذا الكلام الذي قالته والدة قصي أثر بي كثيراً “.

يشار إلى أن مسلسل “عشرين عشرين” سيكون حاضراً بموسم ثاني في رمضان 2022 وهو من بطولة قصي خولي ونادين نجيم وكارمن لبس بينما كان الجزء الأول شهد وفاة والدة ” صافي ” التي أدت دورها الفنانة رندة كعدي.