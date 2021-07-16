الشخصيات الأكثر تأثيراً بالشباب في تركيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أجرت منصّة المنظمات غير الحكومية الشبابية في تركيا استطلاعاً للرأي، عن الشخصيات العامّة التي يتخذها الشباب قدوة لهم، وشارك في الاستطلاع 8196 شاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً.

وكان من بين الأسماء التي اختيرت ثلاث ممثلات، هنّ جانسو ديري التي احتلّت المرتبة الـ 25، وبيرين سات التي جاء ترتيبها 29، وفهرية أفجين التي احتلّت المرتبة الـ 31.

أما من النجوم الشباب، فاختير كيفانش تاتليتوغ في المرتبة الـ 15، وأراس انيملي بولوت في المرتبة الـ 16، وكنان اميرزالي اوغلو في المرتبة الـ 26، وجيم يلماز في المرتبة الـ 30 وشاتاي اولسوي في المرتبة الـ 36.

واحتلّ المرتبة الأولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبعده الملياردير الأميركي ايلون ماسك. أما في آخر القائمة فجاء مؤسس “فايسيوك” مارك زوكربيرغ، والمغنية التركية سيدا سايان.