بلقيس تكشف عن جديدها باللهجة المصرية.. وتُؤكِّد: نجاح “ممكن” فاق توقعاتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي عن تحضيرها لأغنية جديدة باللهجة المصرية، مُبيَّنةً أنّ الفكرة جاءت لها بسبب تفاعل المصريين مع أغنيتها “ممكن”، التي أطلقتها رفقة النجم العراقي سيف نبيل قبل نحو شهر، وحققت نجاحاً كبيراً تخطى 71 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

وقالت بلقيس، في تصريحات إذاعية، إنّها ستطرح الأغنية قريباً، وتتعاون فيها على مستوى الكتابة واللحن مع عزيز الشافعي، وتحمل اسم “دبلوماسي”، وهي من توزيع جلال حمداوي.

وعبَّرت بلقيس عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها “ممكن”، والتي طرحتها على طريقة الديو الغنائي، مُبيَّنةً أنَّها أثناء الاستعداد لتنفيذ الأغنية لم تكن تتوقع هي وسيف نبيل أن تُحقق ذلك النجاح القوي فى الوطن العربي، وأن تظل متصدرةً التريند على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.

وأشارت إلى أنّها كانت تشعر بنجاح الأغنية لعدة عوامل، من بينها الشكل الموسيقي والكلمات الرومانسية، غير أنّ النجاح فاق كل التوقعات التي كانت قد رسمتها قبل وأثناء تقديم الديو الغنائي.

على جانب آخر، تُحيي بلقيس حفلاً غنائياً كبيراً في دار الأوبرا المصرية يوم 12 أغسطس المقبل على خشبة النافورة في الهواء الطلق، وذلك بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه.

ومن المنتظر أن تُقدِّم بلقيس برنامجاً غنائياً يتضمن باقةً من أعمالها الخاصة التي قدَّمتها على مدار مشوارها الفني، أهمها أغنيتاها الأخيرتان اللتان حققتا نجاحاً كبيراً فى سوق الأغنية العربية وهما “ممكن” و”انتهى”، إذ من المعروف أنَّ الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على السوشيال ميديا.