شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يستأنف عرض مسرحية "أبو العربى"..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أجازة أسبوع يعود اليوم الجمعة 16 يوليو، النجم هانى رمزى لعرض مسرحيته الكوميدية "أبو العربى"، على أحد مسارح منطقة مدينة نصر، والعرض يستمر لمدة يوما واحدا، وهو اليوم فقط فيما يتعلق بالأسبوع الحالى، بينما يعاود عرضها مرة أخرى للعرض أيام عيد الأضحى المبارك.

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب هانى رمزى كل من الفنانون حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

يذكر أن النجم هانى رمزى قد أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن مسرحية "أبو العربى" التي عرضها مؤخرًا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه فى السينما وحقق نجاحا كبيرا، مشيرًا إلى أن المسرحية تحمل عددًا من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

بينما كشف رمزى، عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فى إطار كوميدى.