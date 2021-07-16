دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: ربنا يسعدك يا حبيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الدعاء لوالدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

ونشرت دنيا، صورة لوالدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبي.. اللهم أدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.