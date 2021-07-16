فن ومشاهير

لم تكشف تفاصيلها.. ياسمين صبري تتحدث عن نقلة ستنقلها لواقع أجمل الأيام المُقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على التلميح للإعلان عن مفاجأة أمام جمهورها خلال الأيام المُقبلة، لم تكشف عنها حتى الآن.

وطرحت ياسمين، سؤالين أمام جمهورها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏ما هو الشيء والشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة؟".

وأضافت في تدوينة أخرى: "‏ما هي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلى في عالمي؟".

وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل"فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، وغيرهم.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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