بشرى لـ"الخليج 365": طرح الأفلام مغامرة محسوبة.. وهذه أسباب ذهاب البعض للمأذون مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة بشرى على توجيه التهنئة للفنان كريم عبدالعزيز، وأسرة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي استقبلته دور العرض السينمائي، قبل أيام، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وقالت بشرى في تصريحات خاصة لكاميرا "الخليج 365": "ببارك لفريق العمل كلهم أصدقائي يربطني بهم ود جميل، حتى اللي مش أصدقاء مقربين فيه علاقة ود بيني وبينهم، مبروك لكريم ولدينا وبيومي وماجد الكدواني صديقي العزيز الغالي، والمخرج أحمد الجندي وأيمن وتار وشركة الإنتاج اللي بتغامر في الوقت الصعب إنها تنزل بفيلم سينمائي، دي مغامرة بس محسوبة لإن الناس محتاجة تبتهج وتمرح وحاجة ترفيهية تساعدنا وتعينا على صعوبة السنة اللي بنعيشها".

وتعليقًا على اسم الفيلم، قالت "الموضة دلوقتي إن البعض يذهب للمأذون مرتين، لكن الفيلم بيقول لا يذهب، أنا شخصيا ذهبت للمأذون مرتين، للأسف ناس كتير بتذهب مرتين وده بيكون بسبب ان الاختيارات بتبقى غلط في المرة الأولانية أو مبنية على معايير خاطئة صغر سن ومفيش خبرة، ودايما بيكون فيه ضغط اجتماعي إن الناس تتجوز بسرعة أو أن المرأة تلحق تنجب، اعتقد إن دلوقتي ابتدينا نتعلم من أخطائنا وأخطاء اللي حاولينا أتمنى أن البعض لا يذهب للمأذون مرتين زي الفيلم".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت.