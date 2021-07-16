خاص| رامي إمام يعود للسينما قريبا ويطمئن الجمهور على حالة "الزعيم" الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المخرج رامي إمام، على تهنئة الفنان كريم عبدالعزيز، على فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي استقبلته دور العرض السينمائي، قبل أيام.

وقال رامي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بهني كريم وأحييه على الفيلم صبر كتير عشان الظروف اللي عارفنها، الحمد لله الفيلم نزل بباركلك ولكل صناع الفيلم وعلى رأسهم أستاذ وائل ولؤي عبدالله، أصحابي وأصدقائي من زمان، وبحييهم على الاستثمار الجديد في تجديد السينما ونزولهم في الوقت ده مخاطرة كبيرة بس بحييهم".

وأشار رامي إلى أن صناعة السينما والفن بشكل عام لم تتوقف، رغم ما تعيشه من مخاطرة كبيرة بسبب الوضع الذي يعيشه العالم في ظل انتشار فيروس كورونا، متابعا "بس لازم يكون فيه صناعة، طبعا مخاطرة لجميع صناع الأفلام والمسلسلات والفن بصفة عامة، أن يستمر الإنتاج في هذه الظروف بحيي عليها كل الناس اللي استمرت، واللي حرصوا أن تكون مخاطرة محسوبة حتى لا يتضرر أحد".

وأشار رامي إمام إلى أن الدراما التليفزيونية أبعدته لفترة عن السينما، مشددًا على أن الفترة المُقبلة ستشهد عودته للشاشة الكبيرة، إذ يستعد لتقديم فيلم جديد، نافيًا أن تكون البطولة فيه لوالده "الزعيم" عادل إمام.

وحرص "الخليج 365" على التعرف على آخر أخبار "الزعيم"، حالته الصحية، وجديده على المستوى الفني، هل سيشارك في رمضان 2022، وأجاب رامي "كويس الحمد لله، وبإذن الله يكون موجود في رمضان المُقبل، لكن لسه بدري على رمضان اللي جاي، نحن مازلنا في مرحلة البحث عن الورق".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو"، الذي عُرض في رمضان 2020، من إخراج نجله المخرج رامي إمام.