صور رومانسية جديدة للمخرج عمرو سلامة تجمعه بزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج عمرو سلامة، عن صور رومانسية جديدة تجمعه مع زوجته بعد احتفالهما مؤخرا بعقد قرانهما.

ونشر سلامة، الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هذه الصور الرائعة، ألتقطت من حفل زفافنا".

واحتفل المخرج عمرو سلامة، بزفافه من مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي الشهيرة بـ"موكا"، مساء الجمعة الماضية.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل، بينهم شيكو وهشام ماجد وهدى المفتي ومحمد الشرنوبي والمخرج بيتر ميمي وغيرهم.

وكان عمرو سلامة، أعلن عن عقد قرانه يوم 2 يوليو الجاري، على مروة البرماوي، ونشر صورة له مع زوجته عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "أنا وماكي كتبنا الكتاب.. في حفل عائلي اقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي".

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا، بطولة أحمد أمين ورزان جمال وغيرهما.