مصطفى قمر يُعلّق على حكم حبس منتج “5 نجوم” عاماً لصالحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علَّق الفنان المصري مصطفى قمر على حكم حبس مدير الشركة المنتجة لبرنامج “5 نجوم” عاماً لصالحه، بعد صراع قضائي بينهما. ونشر قمر، عبر حسابه في “انستغرام”، صورةً لخبر صدور الحكم القضائي، وعلَّق قائلاً: “شكراً لمعالي المستشار ياسر قنطوش، وشكراً للقضاء المصري”.

وأصدرت محكمة مصرية حكماً بحبس مدير شركة “ميديا لايف” للإنتاج الفني والتوزيع لمدة سنة وكفالة ألف جنيه، لصالح مصطفى قمر. وكانت الشركة قد تعاقدت مع “قمر” على تقديم برنامج “خمس نجوم”، الذي أُذيع في شهر رمضان الماضي “.

لكنَّ الفنان المصري اتهم الشركة بأنها “لم تتعامل معه بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية”، حيث نصَّت بنود العقد على “التزام الشركة بتصدُّر مصطفي قمر الدعاية والإعلانات للبرنامج”، لكنّ ذلك لم يحدث.

بعدها اتخذ مصطفى قمر إجراءات قانونية، حتى حصل على حكم بحبس مدير الشركة.

وقال “قمر” إنه يُجرى “اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للفنان حقوقه تجاه الشركة، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، جرّاء مخالفة الشركة التزامها معه”.

وأحدث منشور “قمر” انقساماً لدى المتابعين، فالبعض تعاطف مع مدير الشركة المنتجة، وقال أحدهم: “حرام يُسجن سنة كاملة، وهو ليس مجرماً، الكفالة كانت كافية”، وأضاف آخر: “مبسوط يا فنان إنك حبسته”. فيما هنَّأه آخرون بالحكم، معتبرين أنَّه “ظهر الحق، ورجع لصاحبه، وأن الله نصره عليهم”.

يُذكر أنَّ “قمر” قال، في وقت سابق، إنَّه شارك ببرنامج “5 نجوم”، بهدف “تقديم فكرة جديدة تليق بتاريخه الفني”، ومن منطلق احترامه للفنانين المشاركين.

وأضاف في تصريحات وقتها: “ليس طمعاً في مكسب مادي، لأني كنت أصبّ تركيزي في مسلسلي الذي يُعرض حالياً في رمضان (فارس بلا جواز)، وسعيد للغاية بردود أفعال الجمهور عليه، ولكنَّ خطوة مشاركتي في برنامج (٥ نجوم) كانت لها أثر سلبي كبير بالنسبة مادياً ومعنوياً”.

وتابع: “أثق تمام الثقة أنّ حقي سيعود بواسطة القضاء المصري العادل، حتى وإن كنتُ منزعجاً لحدوث مثل هذه المهاترات والمنازعات، لأول مرة في مشواري الفني، الذي أفتخر به دوماً، والذي يمتد لأكثر من اثنين وثلاثين عاماً، وما دفعني للرد هو احترامي وتقديري لجمهوري وتوضيح الحقائق لهم”.