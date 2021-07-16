سلاف معمار تخوض تجربة درامية جديدة في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تستعد النجمة السورية سلافة معمار لخوض تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل يحمل اسم “عالحدّ”، من إنتاج “صبّاح إخوان”.

وبعد التكتم الذي فرضته الشركة المنتجة على تفاصيل تصوير المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت، كشفت سلافة عن بعض تفاصيل العمل الذي اعتبرته تجربةً جديدةً عليها، وتمَّنت التوفيق لفريق العمل، وأن يُكتب له النجاح.

بدأت النجمة السورية تصوير المسلسل الأسبوع الماضي، تحت إدارة المخرجة اللبنانية ليال راجحة، على أن يُعرض قريباً على منصة “شاهد” الإلكترونية.

المسلسل من كتابة السيناريست والإعلامية السورية لانا الجندي والكاتبة السورية لبنى حداد، ويتكون من 12 حلقة، ويضم نجوماً من سوريا ولبنان تقودهم سلافة معمار، وفي مقدمتهم: صباح الجزائري، علي منيمنة، مروى خليل، رودريغ سليمان، أدمون حداد ونتالي فريحة، وغيرهم.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي، بالإضافة إلى جانب تشويقي ورعب نفسي، ويتناول قضايا المجتمع، من توتر وضغوط نفسيَّة يتعرض لها البعض، وصولاً إلى التغيرات جرَّاء فيروس كورونا والصعوبات الاقتصادية.

واكتفت سلافة معمار بظهورها في مسلسل “الحرملك” العام قبل الماضي. ورأت خلال تصريحات صحفية، أنّ المسلسل تعرَّض للظلم، وقدَّم جواً جديداً للمشاهدين، خاصةً بوجود الأسماء الكثيرة التي من الصعب جمعها في عملٍ واحد خلال الفترة الحالية.

واعتبرت أنَّ المسلسل ربما كان يحتمل أن يأخذ وقتاً كافياً وأطول، وأن يتم تنفيذه بتروٍّ أكبر، وكان يجب أن يتم التعامل مع النص بروية أكثر، حيث إن التعديلات التي تحصل بعد بدء التصوير وإضافة شخصيات ومشاهد وتعديلات تخلق حالة فوضى بالنص، مضيفة: “وفي رأيي هذا كان أكثر الأسباب التي جعلت التجربة برغم طموحها تُعاني خللاً ما، أيضاً انضغطنا كثيراً في الوقت، ولكن إجمالاً أنا لا أستطيع أن أقول إنها تجربة فاشلة أبداً”.