شقيق أمير كرارة يتذكّر والدته بكلمات مؤثرة في الذكرى العشرين لرحيلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يغفل الفنان المصري الشاب أحمد كرارة، شقيق النجم أمير كرارة، الذكرى العشرون لرحيل والدته، التي ودَّعت عالمنا في سنِّ صغير وهي بعمر 45 عاماً.

وشارك أحمد كرارة صورةً لوالدته عبر حسابه في “فيسبوك”، مُعبَّراً عن اشتياقه لها، وكأنَّها رحلت أمس، طالباً لها الرحمة والمغفرة.

وكتب شقيق أمير كرارة، قائلاً: “وحشتيني يا ماما.. وكأنَّه لسه إمبارح.. اليوم الذكرى السنوية 20 لأمي، الله يرحمكِ ويرحم أموتنا جميعاً ويحفظ كل أم بالدنيا ويصبر كل إنسان فقد الأم والأب”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، متمنين لوالدته الرحمة والمغفرة، كما أثارت تعاطف البعض كونّها توفيت في عمر صغير.

ونافس أمير كرارة في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل “نسل الأغراب”، الذي أثار الكثير من الجدل، وانتهى بإعلان الشركة المنتجة وقف التعامل مع مخرج العمل محمد سامي.

مسلسل “نسل الأغراب” من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، وهو من فكرة وإخراج محمد سامي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي تنتمي إلى المجتمع الصعيدي المصري، ضمن حبكة مليئة بالتشويق والإثارة والصراعات.

واحتوى مسلسل “نسل الأغراب” على الكثير من المشاهد التي اتسمت بالعنف المُفرط، وانتهت أحداثه بموت معظم شخصياته الرئيسية في نزاعٍ دموي، وإعدام بطليه “عساف الغريب: أحمد السقا”، و”غفران الغريب أمير كرارة”، فيما بقيت “جليلة – مي عمر” على قيد الحياة.