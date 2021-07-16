موجة غضب ضد حلا شيحة في مصر.. و"المهن التمثيلية" تعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن عدد من نجوم الوسط الفني في مصر هجوما حادا ضد الفنانة حلا شيحة بعد الأزمة التي نشبت بينها وبين المطرب تامر حسني مؤخرا.

وجاء ذلك بعد تصريحات حلا شيحة الأخيرة التي وجهتها لزميلها الفنان تامر حسني شريكها في بطولة فيلم "مش أنا"، ونالت فيها من الفن والفنانين عموما.

ووصفت حلا شيحة معظم ما يقدم على الشاشة الصغيرة والكبيرة بالفن "الباطل" إذا لم يكن العمل يرضي الله، ووجهت اتهاما صريحا لزملائها في الوسط الفني بانجذابهم لفتنة الشهرة.



وانهالت التعليقات الغاضبة، وبادر عدد كبير من الفنانين لكتابة منشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن استيائهم من كلام حلا.

وكانت البداية مع المخرج ماندو العدل الذي كتب: "ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا".

وطالبها الفنان خالد سرحان بإعادة الأموال التي تقاضتها من عملها بالفن، قائلا: "اللي ما يحترمش الفن يرجع الفلوس والڤلل اللي كسبها من الفن وساعتها هصدقه".





ومن ناحيتها، أكدت الفنانة راندة البحيري أن ما قالته حلا يعرضها للمساءلة القانونية، وكتبت: "هو محدش فهمها إن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية وإنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته، وبتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده كأنها أحسن منه، واحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره في الخفا وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله علي ناس كتير وربنا جعله سبب لفتح بيوت أد كده، تقوم دي تنصحه، والله هم يضحك".

وطالبت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات صحفية، بأن تحترم حلا شيحة زملاءها ولا توجه لهم كلاما جارحا، واتهمتها بأنها ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة، وأرسلت لها رسالة نصها "لو مش بتحبي الفن خلاص سيبيه وابعدي عنه بهدوء".

ورفع المنتج السينمائي محمد العدل شعار "أفخر بانتمائي للفن والفنانين"، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إن ما قالته هو كل الخطيئة، اتهمتنا واتهمت أختها وأباها فى دينهم، وجوزها المنتج برضه اللى بيشجع الفنانين على الشهرة والفجور، عفوا".

وعبرت المنتجة والمخرجة هالة جلال عن غضبها أيضا حيث كتبت: "حلا شيحة كتبت كلام مؤسف جدا، بتحاول تدين تامر حسني وبتحاول تلعب دور الضحية".

ومن جهتها انتقدت نقابة المهن التمثيلية، في بيان، صباح الجمعة، ما اعتبرته "محاولات العودة للوراء بنشر الفكر الظلامي".

وأكدت النقابة أن مجلس إدارتها "يعلن رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة".



وأضافت أنها "لن تقف ساكتة أمام محاولات تشويه الفن والإبداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة".





وأردفت: "نؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في جميع الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها"، في إشارة على ما يبدو إلى حلا شيحة.



وتابع البيان الذي حمل توقيع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي: "يهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوى مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى".وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حرب تصريحات بين حلا شيحة وتامر حسني على خلفية خلاف حول استخدامه أغنية "بحبك" في الكليب الدعائي لفيلم "مش أنا" الذي يتقاسمان بطولته واستعانته بمشاهد تخصها من الفيلم.



ووجهت حلا شيحة رسالة نارية إلى الفنان تامر حسني، عبر "أنستقرام"، والذي أعلنت فيه براءها من بعض المشاهد بأغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا" الذي شاركته بطولته.

وقالت: "الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن اللي أنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب".

وذكرت تامر بمقولة له في لحظة وصفتها بالصادقة، ونسبت له قوله إنه يخاف من أن يموت وهو مطرب، موجهة له النصيحة بأن يستجيب للحظات الصدق.

ومن ناحيته، أبدى تامر حسني اندهاشة لما ذكرته حلا شيحة، مؤكدا أنه لم يحذف أي مشهد من مشاهد فيلمه "مش أنا".