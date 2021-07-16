شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يستكمل فيلمه "العميل صفر" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل النجم أكرم حسنى تصوير فيلمه "العميل صفر" بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بعدما انتهى من تصوير حوالى أسبوع، وهو من فكرته وسيناريو وحوار وائل عبد الله.

وتشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نيللى كريم، وتظهر نيللى خلال أحداث الفيلم فى دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها فى الكباريه الفنان الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا فى الصباح، وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث.

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته مع نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين.

ويستعد النجم أكرم حسنى، لتكرار تجربة المسرح مرة أخرى بعد مسرحيته "عطل فنى" ويشاركه فى بطولة العرض المسرحى أحمد أمين والتى تحمل اسم "لما الرجاله تفك" من تأليف جورج عزمى، واخراج خالد جلال، ومقرر البدء فى البروفات الأيام المقبلة واختيار باقى فريق العمل، وتحديد موعد العرض فى السعودية.

يذكر أن أكرم حسنى خاض تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى فى العام الماضى من خلال مسرحية "عطل فني"، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر وتم عرضها فى السعودية بموسم الرياض وأيضًا فى جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويعد هذا العمل الفنى هو التعاون الثانى لأكرم حسنى وأحمد أمين وذلك بعدما قدما سويًا مسلسل الوصية فى شهر رمضان 2018.